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В Киеве на коррупции разоблачили руководителя департамента КГГА

13 декабря 2024 18:56
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве разоблачили коррупционную схему в КГГА — детали от Нацполиции
Задержание руководителя департамента КГГА. Фото: npu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве на систематической коррупции разоблачили руководителя департамента Киевской городской государственной администрации. Он вместе с сообщниками организовал схему вымогательства денег за выдачу бесплатных разрешений на выброс загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 13 декабря.

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Подозреваемый намеренно создавал препятствия предпринимателям, чтобы они не могли получить разрешения бесплатно. Документы возвращались им под вымышленными предлогами для доработки.

Коррупция в КГГА
Задержание руководителя департамента КГГА. Фото: npu.gov.ua

В то же время работники предприятия, подконтрольного фигуранту, предлагали предпринимателям посреднические услуги для получения разрешений.

"Оперативники Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами Нацполиции, установили, что эти "услуги" получили по меньшей мере пять компаний. Стоимость "помощи" составляла до 20 тысяч гривен в зависимости от количества источников загрязнения, указанных в разрешении", — говорится в сообщении.

Средства поступали на банковские карты злоумышленников, после чего обналичивались.

Следователи объявили чиновнику КГГА подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого и его отстранения от занимаемой должности.

"Ранее полицейские завершили досудебное расследование в отношении трех человек, которые входили в состав этой преступной группы. Обвинительные акты уже направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Напомним, глава межрайонной МСЭК в Киеве подозревается в подделке документов, которые помогли двум мужчинам уклониться от мобилизации.

Также во Львовской области работница ТЦК получила взятку в размере 1 000 долларов. За эти средства она пообещала обновить данные во временном удостоверении военнообязанного знакомого.

Киев коррупция взятка полиция КГГА деньги

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