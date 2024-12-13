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У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

13 грудня 2024 18:56
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві викрили корупційну схему у КМДА — деталі від Нацполіції
Затримання керівника департаменту КМДА. Фото: npu.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві на систематичній корупції викрили керівника департаменту Київської міської державної адміністрації. Він разом зі спільниками організував схему вимагання грошей за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 13 грудня.

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Підозрюваний навмисно створював перешкоди підприємцям, щоб вони не могли отримати дозволи безкоштовно. Документи поверталися їм під вигаданими приводами для доопрацювання.

Корупція у КМДА
Затримання керівника департаменту КМДА. Фото: npu.gov.ua

Водночас працівники підприємства, підконтрольного фігуранту, пропонували підприємцям посередницькі послуги для отримання дозволів.

"Оперативники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції, встановили, що ці "послуги" отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість "допомоги" становила до 20 тисяч гривень залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі", — йдеться у повідомленні.

Кошти надходили на банківські карти зловмисників, після чого обготівковувалися.

Слідчі оголосили посадовцю КМДА підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного та його відсторонення від займаної посади.

"Раніше поліцейські завершили досудове розслідування стосовно трьох осіб, які входили до складу цієї злочинної групи. Обвинувальні акти вже скеровано до суду для розгляду по суті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова міжрайонної МСЕК в Києві підозрюється у підробці документів, які допомогли двом чоловікам ухилитися від мобілізації. 

Також у Львівській області працівниця ТЦК отримала хабар у розмірі 1000 доларів. За ці кошти вона пообіцяла оновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного для знайомого. 

Київ корупція хабар поліція КМДА гроші

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