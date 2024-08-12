Предоставляла услуги по уборке - в Киеве разоблачили женщину, которая обворовывала квартиры

Задержание злоумышленницы. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали женщину, которая во время предоставления услуг по уборке обворовывала своих клиентов. Из квартир хозяев она выносила деньги и ценные вещи.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Facebook в понедельник, 12 августа.

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Обворовывала квартиры во время уборки

Правоохранители установили, что женщина предлагала услуги по уборке квартир в столице, а когда попадала в квартиру, воровала ценные вещи и деньги хозяев.

Ее разоблачили на "горячем", когда злоумышленница после очередной уборки у постоянных клиентов выносила из квартиры 2 300 долларов и 13 тысяч гривен. Ее задержали, а вещественные доказательства изъяли.

Украденные вещи и деньги. Фото: Нацполиция

В настоящее время установлена причастность женщины к семи случаям ограблений, общая сумма ущерба нанесенная трем потерпевшим составляет более 270 тысяч гривен.

Нарушительнице сообщили о подозрении в краже в условиях военного положения, ей грозит до восьми лет лишения свободы.