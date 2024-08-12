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У Києві на крадіжці затримали жінку, яка прибирала квартири

12 серпня 2024 14:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Надавала послуги з прибирання — у Києві викрили жінку, яка обкрадала квартири
Затримання зловмисниці. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві затримали жінку, яка під час надавання послуг з прибирання обкрадала своїх клієнтів. З квартир господарів вона виносила гроші та цінні речі.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook у понеділок, 12 серпня.

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Правоохоронці встановили, що жінка пропонувала послуги з прибирання квартир у столиці, а коли потрапляла в помешкання — викрадала цінні речі та гроші господарів.

Її викрили на "гарячому", коли зловмисниця після чергового прибирання у постійних клієнтів, виносила з квартири 2 300 доларів та 13 тисяч гривень. Її затримали, а речові докази вилучили.

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Вкрадені речі та гроші. Фото: Нацполіція

Наразі встановлено причетність жінки до семи випадків пограбувань, загальна сума збитків завдана трьом потерпілим становить понад 270 тисяч гривень.

Порушниці повідомили про підозру в крадіжці в умовах воєнного стану, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Скриншот допису Поліції Києва

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