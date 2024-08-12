Во время ссоры ударил женщину ножом в грудь — в Киеве полиция задержала подозреваемого

Полиция на месте происшествия в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве во время распития алкогольных напитков мужчина начал ссору с женщиной и ударил ее ножом в грудь. Она сразу умерла, подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Убийство женщины в Киеве

Правоохранители рассказали, что 10 августа им поступило сообщение об убийстве женщины в строительном жилом вагончике на территории новостройки в Дарницком районе. На место происшествия сразу приехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

"В помещении вагончика правоохранители обнаружили тело 46-летней женщины с ножевым ранением. В дальнейшем было установлено, что ее убил 42-летний сожитель. Пара приехала в столицу из Сумской области и долгое время проживала в строительном вагончике, где мужчина охранял территорию новостройки. Ночью, под время распития алкогольных напитков между супругами возник конфликт и злоумышленник ударил женщину кухонным ножом в грудь", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет подозреваемого

Полицейские изъяли орудие преступления и задержали фигуранта.

Орудие убийства. Фото: Нацполиция

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.