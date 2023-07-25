В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии: что не так с закупками

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В столице очередной скандал с укрытием. На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.

Об этом стало известно из системы государственных закупок Prozorro.

Читайте также:

"Золотой" ремонт укрытия

Еще 5 июля управление градостроительства Шевченковской РГА Киева по результатам тендера заключило договор с ООО "Киевская домостроительная компания" на капитальный ремонт укрытия в садике санаторного типа №28 по улице Лукьяновской, 13.

В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии. Скриншот

Речь идет о сумме в размере 2,39 млн. грн.

Цены завышены вдвое

Если сравнить сметные цены с рыночными, то окажется, что они завышены вдвое.

К примеру, как отмечают "Наши деньги", Ceresit СТ 99 (грунтовка фунгицидная) составляет 330,50 грн за литр без НДС, а в популярном магазине для строительства ее продают по 251,00 грн.

В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии. Скриншот

В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии. Скриншот

Шланг водяной Tucai 1/2 x1/2 BB 0,6 м в смете заложен по 1092,37 грн без НДС, а в магазинах можно купить по цене от 149,00 до 152,00 грн с НДС, что почти в 10 раз дешевле, чем в смете.

В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии. Скриншот

В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии. Скриншот

Смесь песчано-щебеночная С-7 в смете указана по 1 527,77 грн за кубометр без НДС. А средняя цена в Киевской области, согласно данным ГП "ГосдорНИИ" , составляет 1 042,60 грн с НДС.

В Киеве на Лукьяновке проведут "золотой" ремонт в укрытии. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве не устанавливают мобильных укрытий на остановках общественного транспорта и местах семейного отдыха. Как оказалось, в столице их нет из-за законодательных ограничений.