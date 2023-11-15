В Киеве на метро Вокзальной начали маскировать коммунистическую символику
На столичной станции метрополитена "Вокзальная" начали декоммунизацию . Там маскируют элементы архитектурного убранства с коммунистической символикой.
Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен".
Декоммунизация отделки в метро Киева
"В пределах декоммунизации и дерусификации, на станции метро "Вокзальная" начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурного убранства станции помещены в специальные деревянные щиты", — говорится в сообщении.
Как известно, эта станция является недвижимым объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством согласно правовому статусу памятника, поэтому демонтировать щиты пока не могут.
Для получения разрешения на демонтаж декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале, уже направили все необходимые письма и обращения. А пока идет процедура согласований, решили временно замаскировать эти объекты.
Напомним, что сегодня, 15 ноября, в Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он расположен на проспекте Победы.
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