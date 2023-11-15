В Киеве на метро Вокзальной начали маскировать коммунистическую символику

Замаскированные элементы с символикой СССР в метро Вокзальная. Фото: Киевский метрополитен

На столичной станции метрополитена "Вокзальная" начали декоммунизацию . Там маскируют элементы архитектурного убранства с коммунистической символикой.

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен".

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"В пределах декоммунизации и дерусификации, на станции метро "Вокзальная" начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектурного убранства станции помещены в специальные деревянные щиты", — говорится в сообщении.

Как известно, эта станция является недвижимым объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством согласно правовому статусу памятника, поэтому демонтировать щиты пока не могут.

Для получения разрешения на демонтаж декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале, уже направили все необходимые письма и обращения. А пока идет процедура согласований, решили временно замаскировать эти объекты.

Щиты с коммунистической символикой. Фото: Киевский метрополитен

Один из замаскированных щитов на станции "Вокзальная". Фото: Киевский метрополитен

Напомним, что сегодня, 15 ноября, в Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он расположен на проспекте Победы.