У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
Сьогодні, 15 листопада, у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований на проспекті Перемоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Демонтаж пам'ятника Пушкіну
На відео, яке поширюють у соцмережах, потрапив момент як зносять пам'ятник російському поетові вантажним краном. Пушкін обмальований червоною фарбою. На постаменті також видно надписи: "Імперця геть", "деколонізація" та "демонтуй мене".
Нагадаємо, 7 листопада у Києві знову розмалювали та залишили написи на пам'ятнику Олександру Пушкіну та Миколі Щорсу. Активісти залишили заклики на монументах.
Також ми писали, що 4 листопада у Києві, на площі Перемоги, почався демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ". Це відбулося в рамках кампанії з декомунізації.
Додамо, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.
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