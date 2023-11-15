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У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну

15 листопада 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
Демонтаж пам'ятника Пушкіну у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 листопада, у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований на проспекті Перемоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Демонтаж пам'ятника Пушкіну

На відео, яке поширюють у соцмережах, потрапив момент як зносять пам'ятник російському поетові вантажним краном. Пушкін обмальований червоною фарбою. На постаменті також видно надписи: "Імперця геть", "деколонізація" та "демонтуй мене".

Нагадаємо, 7 листопада у Києві знову розмалювали та залишили написи на пам'ятнику Олександру Пушкіну та Миколі Щорсу. Активісти залишили заклики на монументах.

Також ми писали, що 4 листопада у Києві, на площі Перемоги, почався демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ". Це відбулося в рамках кампанії з декомунізації.

Додамо, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.

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