У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну

Демонтаж пам'ятника Пушкіну у Києві. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 15 листопада, у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований на проспекті Перемоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Демонтаж пам'ятника Пушкіну

На відео, яке поширюють у соцмережах, потрапив момент як зносять пам'ятник російському поетові вантажним краном. Пушкін обмальований червоною фарбою. На постаменті також видно надписи: "Імперця геть", "деколонізація" та "демонтуй мене".

Нагадаємо, 7 листопада у Києві знову розмалювали та залишили написи на пам'ятнику Олександру Пушкіну та Миколі Щорсу. Активісти залишили заклики на монументах.

Також ми писали, що 4 листопада у Києві, на площі Перемоги, почався демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ". Це відбулося в рамках кампанії з декомунізації.

Додамо, у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.