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У Києві на метро Вокзальній почали маскувати комуністичну символіку

15 листопада 2023 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві на метро Вокзальній почали маскувати комуністичну символіку
Замасковані елементи з символікою СРСР у метро Вокзальна. Фото: Київський метрополітен
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На столичній станції метрополітену "Вокзальна" почали декомунізацію. Там маскують елементи архітектурного оздоблення з комуністичною символікою.

Про це повідомило КП "Київський метрополітен".

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"В межах декомунізації та дерусифікації, на станції метро "Вокзальна" розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ця станція є нерухомим об’єктом культурної спадщини — пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки, тому демонтувати щити поки не можуть.

Для отримання дозволу на демонтаж декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі вже направили всі необхідні листи та звернення. А поки триває процедура узгоджень, вирішили тимчасово замаскувати ці об’єкти.

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Щити із комуністичною символікою. Фото: Київський метрополітен
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Один із замаскованих щитів на станції "Вокзальна". Фото: Київський метрополітен

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований на проспекті Перемоги.

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