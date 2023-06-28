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В Киеве на Оболонском проспекте ограничат движение 1-2 июля: в чем причина

28 июня 2023 20:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на Оболонском проспекте ограничат движение 1-2 июля: в чем причина
Дорожные знаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В начале июля, а именно 1 и 2 числа, в Киеве на Оболонском проспекте частично ограничат движение транспорта. Запрет проезда продлится с 07:00 до 23:00.

Об этом сообщает КГГА.

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В выходные, 1-2 июля, на Оболонском проспекте будут устраивать новое асфальтовое покрытие. Именно поэтому движение транспорта будет частично ограничено.

Движение будет перекрыто на следующих участках:

  • В субботу дорожники будут работать на участке от ул. Героев полка Азов до ул. Левка Лукьяненко в направлении ул. Героев Днепра;
  • в воскресенье – на участке от ул. Героев Днепра до ул. Левка Лукьяненко в направлении просп. Степана Бандеры.
В Киеве на Оболонском проспекте частично ограничат движение на выходных. Фото: Киевавтодор

Напомним, ранее мы писали, что украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева. Они считают, что неуместно тратить так много средств во время войны на ремонт дорог и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

Добавим, что Новини.LIVE публиковало фоторепортаж с места событий.

Также мы рассказывали, что Кабмин принял ряд кадровых решений из-за состояния укрытий в столице и стране. В частности, Правительство объявило выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций.

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