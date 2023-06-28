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У Києві на Оболонському проспекті обмежать рух 1-2 липня: у чому причина

28 червня 2023 20:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на Оболонському проспекті обмежать рух 1-2 липня: у чому причина
Дорожні знаки в Києві. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На початку липня, а саме 1 та 2 числа, у Києві на Оболонському проспекті частково обмежать рух транспорту. Заборона проїзду триватиме з 07:00 до 23:00.

Про це повідомляє КМДА.

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Обмеження руху транспорту в Києві

На вихідних, 1-2 липня, на Оболонському проспекті влаштовуватимуть нове асфальтове покриття. Саме через це рух транспорту буде частково обмежено.

Рух буде перекрито на таких ділянках:

  • у суботу дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Героїв полку Азов до вул. Левка Лук'яненка в напрямку вул. Героїв Дніпра;
  • у неділю – на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Левка Лук'яненка в напрямку просп. Степана Бандери.
У Києві на Оболонському проспекті частково обмежать рух на вихідних. Фото: Київавтодор

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.

Додамо, що Новини.LIVE публікувало фоторепортаж з місця подій

Також ми розповідали, що Кабмін ухвалив низку кадрових рішень через стан укриттів у столиці та по країні. Зокрема Уряд оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та кільком керівникам районних адміністрацій.

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