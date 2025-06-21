На Борщаговской улице в Киеве прорвало трубы теплосетей - затруднено движение транспорта

Прорыв теплосети в Киеве. Фото: кадр из видео

В субботу, 21 июня, в Киеве на улице Борщаговской произошел прорыв теплосети. Затруднено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Прорыв теплосети

Авария привела к серьезным трудностям с движением транспорта в направлении бульвара Вацлава Гавела.

На месте работают патрульные, которые регулируют дорожное движение, а коммунальные службы уже начали ремонтные работы для устранения последствий прорыва.

"В связи с прорывом труб теплосети на улице Борщаговской, движение транспорта затруднено в направлении бульвара Вацлава Гавела", — говорится в сообщении полиции.

Вода затопила часть дороги. Фото: полиция Киева

Ранее мы писали, что в Киеве необходимо отремонтировать 2400 км труб. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, власть финансирует не первоочередные потребности .