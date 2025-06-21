На Борщаговской улице в Киеве прорвало трубы теплосетей - затруднено движение транспорта

В Киеве на одной из улиц прорвало трубы теплосетей — видео
В субботу, 21 июня, в Киеве на улице Борщаговской произошел прорыв теплосети. Затруднено движение транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Прорыв теплосети
Авария привела к серьезным трудностям с движением транспорта в направлении бульвара Вацлава Гавела.
На месте работают патрульные, которые регулируют дорожное движение, а коммунальные службы уже начали ремонтные работы для устранения последствий прорыва.
"В связи с прорывом труб теплосети на улице Борщаговской, движение транспорта затруднено в направлении бульвара Вацлава Гавела", — говорится в сообщении полиции.
Ранее мы писали, что в Киеве необходимо отремонтировать 2400 км труб. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, власть финансирует не первоочередные потребности .
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