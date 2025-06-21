На Борщагівській вулиці у Києві прорвало труби тепломереж — ускладнено рух транспорту

Прорив тепломережі у Києві. Фото: кадр з відео

У суботу, 21 червня, у Києві на вулиці Борщагівській стався прорив тепломережі. Ускладнено рух транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Прорив тепломережі

Аварія призвела до серйозних труднощів із рухом транспорту в напрямку бульвару Вацлава Гавела.

На місці працюють патрульні, які регулюють дорожній рух, а комунальні служби вже розпочали ремонтні роботи для усунення наслідків прориву.

"У зв'язку з проривом труб тепломережі на вулиці Борщагівській, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Вацлава Гавела", — йдеться у повідомленні поліції.

Вода затопила частину дороги. Фото: поліція Києва

Раніше ми писали, що у Києві необхідно відремонтувати 2400 км труб. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, влада фінансує не першочергові потреби.