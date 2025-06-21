Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві на одній з вулиць прорвало труби тепломереж — відео

У Києві на одній з вулиць прорвало труби тепломереж — відео

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 16:32
На Борщагівській вулиці у Києві прорвало труби тепломереж — ускладнено рух транспорту
Прорив тепломережі у Києві. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Прорив тепломережі

У суботу, 21 червня, у Києві на вулиці Борщагівській стався прорив тепломережі. Ускладнено рух транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Реклама
Читайте також:

Прорив тепломережі

Аварія призвела до серйозних труднощів із рухом транспорту в напрямку бульвару Вацлава Гавела. 

На місці працюють патрульні, які регулюють дорожній рух, а комунальні служби вже розпочали ремонтні роботи для усунення наслідків прориву.

"У зв'язку з проривом труб тепломережі на вулиці Борщагівській, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Вацлава Гавела", — йдеться у повідомленні поліції.

Прорив тепломережі у Києві
Вода затопила частину дороги. Фото: поліція Києва

Раніше ми писали, що у Києві необхідно відремонтувати 2400 км труб. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, влада фінансує не першочергові потреби.

Київ тепломережа поліція автомобіль комунальні служби прорив
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації