На Борщагівській вулиці у Києві прорвало труби тепломереж — ускладнено рух транспорту

У Києві на одній з вулиць прорвало труби тепломереж — відео
У суботу, 21 червня, у Києві на вулиці Борщагівській стався прорив тепломережі. Ускладнено рух транспорту.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Прорив тепломережі
Аварія призвела до серйозних труднощів із рухом транспорту в напрямку бульвару Вацлава Гавела.
На місці працюють патрульні, які регулюють дорожній рух, а комунальні служби вже розпочали ремонтні роботи для усунення наслідків прориву.
"У зв'язку з проривом труб тепломережі на вулиці Борщагівській, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Вацлава Гавела", — йдеться у повідомленні поліції.
Раніше ми писали, що у Києві необхідно відремонтувати 2400 км труб. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, влада фінансує не першочергові потреби.
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