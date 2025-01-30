Ремонт тепломереж у Києві — модернізувати потрібно 2400 км труб

Ремонт тепломереж у Києві. Ілюстративне фото: КМДА

У Київраді планують направити кошти на ремонти тепломереж у рамках березневого перерозподілу бюджету. Загалом у столиці необхідно відремонтувати 2400 км труб.

Про це заявила депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна в коментарі для Новини.LIVE у четвер, 30 січня.

Читайте також:

Перерозподіл бюджету у Києві

Пашинна зазначила, що зараз передбачено модернізацію лише трьох кілометрів труб, хоча насправді для повноцінного відновлення мереж необхідно відремонтувати 2400 км.

"Я особисто просила виділити кошти на ремонт мереж, зокрема тепломереж, бо показники ремонту дуже низькі. Якщо ми будемо в такому режимі рухатися, то місто просто фізично не переживе. Всі пам’ятають ситуацію на Петлюри та Жилянській — таких випадків у нас багато. Зараз є список з 16 об’єктів, що перебувають у аварійному стані", — сказала вона.

Депутатка сподівається, що роботи з модернізації тепломереж будуть включені в березневий перерозподіл бюджету.

"Будемо вірити, що це вдасться зробити", — підсумувала Пашинна.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Вечір.LIVE заявив, що у Києві терміново необхідно повністю замінити близько 800 кілометрів тепломереж.

Також ми писали, що нещодавно в Солом’янському районі Києва стався прорив тепломережі, що викликало обурення серед місцевих жителів. Люди висловлюють незадоволення, адже подібні інциденти в столиці трапляються вже не вперше. Інша аварія на тепломережі призвела до значних руйнувань будівлі на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри.