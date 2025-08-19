Видео
Главная Киев В Киеве на одном из мостов временно изменится движение транспорта

В Киеве на одном из мостов временно изменится движение транспорта

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 09:35
В Киеве с 19 августа на мосту через Десенку вводят реверсное движение с 19 августа
Мост через реку Десенка в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

С 19 августа на одном из столичных мостов меняется схема движения транспорта. Речь идет о мосте в Киеве, который простирается над р. Десенка.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Изменения движения на мосту через реку Десенка в Киеве

С сегодняшнего дня, 19 августа, в утренние часы, до 10:00, три полосы будут работать в направлении правого берега, а одна — в сторону левого.

Далее, ориентировочно с 10:00 до 16:00, движение будет организовано в формате "2 на 2" — по две полосы в каждом направлении. Такой реверсный порядок ввели в экспериментальном режиме на время проведения ремонтных работ. В ведомстве отмечают, что временные интервалы могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.

"Контроль за соблюдением нового порядка обеспечивают экипажи патрульной полиции. Водителей призывают быть внимательными, неуклонно соблюдать правила дорожного движения и учитывать изменения при планировании поездок", — отметили в КГГА.

Напомним, Украина и Румыния недавно согласились на совместное строительство моста через реку Тиса.

Тем временем в Киеве прокуратура подала в суд иск с требованием признать недействительным договор строительства отдельного участка Подольского моста.

Киев мост ремонт транспорт общественный транспорт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
