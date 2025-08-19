У Києві з 19 серпня на мосту через Десенку запроваджують реверсний рух

Міст через річку Десенка в Києві. Фото: Цензор.НЕТ

З 19 серпня на одному зі столичних мостів змінюється схема руху транспорту. Йдеться про міст в Києві, що простягається над р. Десенка.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зміни руху на мості через річку Десенка в Києві

Від сьогодні, 19 серпня, у ранкові години, до 10:00, три смуги працюватимуть у напрямку правого берега, а одна — у бік лівого.

Далі, орієнтовно з 10:00 до 16:00, рух буде організовано у форматі "2 на 2" — по дві смуги в кожному напрямку. Такий реверсний порядок запровадили в експериментальному режимі на час проведення ремонтних робіт. У відомстві наголошують, що часові інтервали можуть змінюватися залежно від дорожньої ситуації.

"Контроль за дотриманням нового порядку забезпечують екіпажі патрульної поліції. Водіїв закликають бути уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати зміни під час планування поїздок", — наголосили в КМДА.

