Будівництво Подільського мосту — прокуратура просить суд визнати недійсним договір

Будівництво Подільського мосту — прокуратура подала позов до суду
Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво ділянки Подільського мосту. Також інституція вимагає стягнути з підрядника понад 2 млрд гривень, уже виплачених з бюджету міста.
Про це 4 серпня повідомили у Київській обласній прокуратурі.
Прокуратура оскаржує договір щодо Подільського мосту
Навколо будівництва ділянки Подільського мосту у столиці — від дамби Русанівських садів до бульвару Перова — тривають бурхливі обговорення та суперечки.
Прокуратура вже звернулася із позовом до суду із вимогою визнати однин з договорів на будівництво недійсним.
Як відомо, договір між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним підприємством уклали у квітні 2017 року. Вартість робіт із початкових 1,7 млрд грн зросла до 3,5 млрд гривень, а строки виконання неодноразово продовжувалися.
Антимонопольний комітет України встановив, що переможець тендеру та ще один учасник вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, спотворивши результати тендеру. Протягом 2022-2023 років вони намагались оскаржити цей висновок в судах, однак їм відмовили у задоволенні їхніх вимог.
Прокуратура вважає, що договір підряду суперечить інтересам держави та суспільства, тож вимагає його скасування та повернення бюджетних коштів. Господарський суд Києва відкрив провадження.
Окрім того, у суді вже перебуває аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури про визнання недійсним договору підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд гривень.
Нагадаємо, на Київщині судили держпідприємство, охоронці якого проґавили незаконну вирубку лісів.
А також Тимур Ткаченко заявив про бездіяльність влади у КМДА щодо постраждалих внаслідок атаки РФ по столиці.
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