Будівництво Подільського мосту — прокуратура просить суд визнати недійсним договір

Подільський міст у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору на будівництво ділянки Подільського мосту. Також інституція вимагає стягнути з підрядника понад 2 млрд гривень, уже виплачених з бюджету міста.

Про це 4 серпня повідомили у Київській обласній прокуратурі.

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Навколо будівництва ділянки Подільського мосту у столиці — від дамби Русанівських садів до бульвару Перова — тривають бурхливі обговорення та суперечки.

Прокуратура вже звернулася із позовом до суду із вимогою визнати однин з договорів на будівництво недійсним.

Як відомо, договір між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним підприємством уклали у квітні 2017 року. Вартість робіт із початкових 1,7 млрд грн зросла до 3,5 млрд гривень, а строки виконання неодноразово продовжувалися.

Антимонопольний комітет України встановив, що переможець тендеру та ще один учасник вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, спотворивши результати тендеру. Протягом 2022-2023 років вони намагались оскаржити цей висновок в судах, однак їм відмовили у задоволенні їхніх вимог.

Прокуратура вважає, що договір підряду суперечить інтересам держави та суспільства, тож вимагає його скасування та повернення бюджетних коштів. Господарський суд Києва відкрив провадження.

Окрім того, у суді вже перебуває аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури про визнання недійсним договору підряду на будівництво Подільського мосту вартістю 8,4 млрд гривень.

Заява Подільської окружної прокуратури. Фото: скриншот Telegram

Заява Подільської окружної прокуратури. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, на Київщині судили держпідприємство, охоронці якого проґавили незаконну вирубку лісів.

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