У Києві на охорону КМДА планують витратити понад 20 млн

Приміщення КМДА. Фото: Вікіпедія

Міська рада Києва уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратять майже 22 мільйони гривень.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

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На охорону КМДА витратять 22 млн

Як можна побачити, на сайті оприлюднили лише підписаний договір через відсутність конкуренції серед тендерів. Угоду уклали 12 січня й діятиме він до кінця 2024 року.

У тексті зазначено, що година роботи працівника поліції охорони, який стежить за порядком на 14 постах, обійдеться у 233 гривні.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Нагадаємо, деержавне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень.

Додамо, що у 2023 році обсяги державних закупівель через систему Prozorro втричі зросли порівняно із попереднім роком. За минулий рік обсяги досягли 480 млрд гривень.