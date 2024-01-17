У Києві на охорону КМДА планують витратити понад 20 млн
Міська рада Києва уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратять майже 22 мільйони гривень.
Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.
На охорону КМДА витратять 22 млн
Як можна побачити, на сайті оприлюднили лише підписаний договір через відсутність конкуренції серед тендерів. Угоду уклали 12 січня й діятиме він до кінця 2024 року.
У тексті зазначено, що година роботи працівника поліції охорони, який стежить за порядком на 14 постах, обійдеться у 233 гривні.
Нагадаємо, деержавне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень.
Додамо, що у 2023 році обсяги державних закупівель через систему Prozorro втричі зросли порівняно із попереднім роком. За минулий рік обсяги досягли 480 млрд гривень.
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