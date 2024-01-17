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У Києві на охорону КМДА планують витратити понад 20 млн

17 січня 2024 12:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві на охорону КМДА планують витратити понад 20 млн
Приміщення КМДА. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міська рада Києва уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратять майже 22 мільйони гривень. 

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

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Як можна побачити, на сайті оприлюднили лише підписаний договір через відсутність конкуренції серед тендерів. Угоду уклали 12 січня й діятиме він до кінця 2024 року. 

У тексті зазначено, що година роботи працівника поліції охорони, який стежить за порядком на 14 постах, обійдеться у 233 гривні. 

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Інформація про тендер. Фото: скриншот

Нагадаємо, деержавне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень.

Додамо, що у 2023 році обсяги державних закупівель через систему Prozorro втричі зросли порівняно із попереднім роком. За минулий рік обсяги досягли 480 млрд гривень. 

Віталій Кличко
Київ
корупція
КМДА
гроші
бюджет
охорона

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