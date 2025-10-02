Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Буче загорелся санаторий после российской атаки дронами — фото

В Буче загорелся санаторий после российской атаки дронами — фото

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 08:11
В Буче ликвидирован пожар после российского обстрела
Пожар в здании. Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на четверг, 2 октября, Киевская область снова подверглась вражеской атаке беспилотников. Под удар попал город Буча, где в результате прилета возник масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

В Буче произошел пожар в санатории из-за атаки беспилотника

По предварительным данным, дрон попал в двухэтажное здание бывшего санатория, который уже длительное время не использовался. Огонь быстро распространился и охватил значительную площадь.

null
Пожар в здании. Фото: ГСЧС Киевской области
null
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области
null
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасательные службы прибыли на место сразу после получения сигнала о возгорании. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать в 02:13. Общая площадь возгорания составила около 600 м².

Во время тушения пожара обнаружили травмированного мужчину 1977 года рождения. Ему оказали необходимую помощь и передали медикам.

Напомним, недавно российские войска атаковали энергообъекты в Киевской и Черниговской областях.

Также вчера, 1 октября, в Харькове произошли масштабные пожары из-за бомбардировки со стороны России.

пожар ГСЧС взрыв Киевская область Буча дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации