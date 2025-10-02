В Буче ликвидирован пожар после российского обстрела

Пожар в здании. Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на четверг, 2 октября, Киевская область снова подверглась вражеской атаке беспилотников. Под удар попал город Буча, где в результате прилета возник масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По предварительным данным, дрон попал в двухэтажное здание бывшего санатория, который уже длительное время не использовался. Огонь быстро распространился и охватил значительную площадь.

Пожар в здании. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасательные службы прибыли на место сразу после получения сигнала о возгорании. Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать в 02:13. Общая площадь возгорания составила около 600 м².

Во время тушения пожара обнаружили травмированного мужчину 1977 года рождения. Ему оказали необходимую помощь и передали медикам.

Напомним, недавно российские войска атаковали энергообъекты в Киевской и Черниговской областях.

Также вчера, 1 октября, в Харькове произошли масштабные пожары из-за бомбардировки со стороны России.