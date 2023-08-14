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В Киеве на Подоле начали разбирать еще одно из старейших зданий

14 августа 2023 17:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве на Подоле начали разбирать еще одно из старейших зданий
Здание 1822 г. на ул. Набережно-Крещатицкая в Киеве. Фото: Дмитрий Перов/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой на Подоле начали разбирать крышу 200-летнего здания. На ее месте хотят построить офисный центр, активисты уже обратились в полицию.

Об этом сообщил активист, памятник охраны Дмитрий Перов.

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"Пока все громко обсуждают снос 200-летнего дома на Ярославской, 13, в Киеве готовятся снести его ровесника. На ул. Набережно-Крещатицкой, 13 разбирают крышу здания 1822 года", — говорится в сообщении Перова.

Памятник рассказал, что первоначально это бани, принадлежавшие купцам Бубновым, в дальнейшем здесь располагались мастерские речного порта, а впоследствии — торговые помещения. По информации краеведа Александра Михайлика — это самое старое из сохранившихся зданий на набережной.

"Вчера благодаря вызову полиции здесь удалось временно приостановить работы. Впрочем, трудяги разбиравшие крышу отвечают прямо: "дом под снос"", — рассказал он.

Также Перов заявил, что уже подготовил обращение в Киевскую городскую прокуратуру, где описал все нарушения.

Напомним, в июле в центре Киева начали разбирать старинный дом 1899 года. В нем жил известный украинский музыкант ХІХ века Иван Михайловский.

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