Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві на Подолі почали розбирати ще одну з найстаріших будівель arrow

У Києві на Подолі почали розбирати ще одну з найстаріших будівель

14 серпня 2023 17:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві на Подолі почали розбирати ще одну з найстаріших будівель
Будівля 1822 року на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві. Фото: Дмитро Перов/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, що на Подолі почали розбирати дах 200-літньої споруди. На її місці хочуть збудувати офісний центр, активісти вже звернулись до поліції. 

Про це повідомив активіст, пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Читайте також:

Знос старовинної споруди у Києві

"Поки всі голосно обговорюють знос 200-літнього будинку на Ярославській, 13, в Києві готуються знести його ровесника.  На вул. Набережно-Хрещатицькій, 13 розбирають дах будівлі 1822 року", — йдеться у повідомленні Перова. 

Пам'яткоохоронець розповів, що первісно це лазні, що належали купцям Бубновим, надалі тут розташовувалися майстерні річкового порту, а згодом — торгові приміщення. За інформацією краєзнавця Олександра Михайлика — це найстаріша з нині збережених будівель на набережній.

"Вчора завдяки виклику поліції тут вдалося тимчасово призупинити роботи. Втім, трудяги які розбирали дах відповідають прямо: "дом под снос"", — розповів він.

Також Перов заявив, що вже підготував звернення до Київської міської прокуратури, де описав усі порушення.

Нагадаємо, у липні в центрі Києва почали розбирати старовинний будинок 1899 року. У ньому жив відомий український музикант ХІХ століття Іван Михайловський.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз