У Києві на Подолі почали розбирати ще одну з найстаріших будівель

Будівля 1822 року на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві. Фото: Дмитро Перов/Facebook

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, що на Подолі почали розбирати дах 200-літньої споруди. На її місці хочуть збудувати офісний центр, активісти вже звернулись до поліції.

Про це повідомив активіст, пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

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"Поки всі голосно обговорюють знос 200-літнього будинку на Ярославській, 13, в Києві готуються знести його ровесника. На вул. Набережно-Хрещатицькій, 13 розбирають дах будівлі 1822 року", — йдеться у повідомленні Перова.

Пам'яткоохоронець розповів, що первісно це лазні, що належали купцям Бубновим, надалі тут розташовувалися майстерні річкового порту, а згодом — торгові приміщення. За інформацією краєзнавця Олександра Михайлика — це найстаріша з нині збережених будівель на набережній.

"Вчора завдяки виклику поліції тут вдалося тимчасово призупинити роботи. Втім, трудяги які розбирали дах відповідають прямо: "дом под снос"", — розповів він.

Також Перов заявив, що вже підготував звернення до Київської міської прокуратури, де описав усі порушення.

Нагадаємо, у липні в центрі Києва почали розбирати старовинний будинок 1899 року. У ньому жив відомий український музикант ХІХ століття Іван Михайловський.