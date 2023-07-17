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У Києві знищать старовинну будівлю, де жив видатний музикант

17 липня 2023 10:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві знищать старовинну будівлю, де жив видатний музикант
У Києві знищать старовинну будівлю, де жив видатний музикант 19 століття. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У центрі Києва почали розбирати старовинний будинок 1899 року. У ньому жив відомий український музикант.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Будинок належав видатному українському музиканту 19 століття Івану Михайлівському.

Саме в цій двоповерховій будівлі по вулиці Івана Франка, 26 мешкав музикант-флейтист, професор Іван Дмитрович Михайловський.

 

У Києві знищать старовинну будівлю, де жив видатний музикант 19 століття. Фото: соцмережі

Що кажуть активісти

За словами активістів, з будинку вже зняли покрівлю — столітні дерев’яні дошки з даху й демонтували елементи історичного перекриття стін.

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики України Катерини Чуєвої, будівлю мали начебто реставрувати, але "зараз стало зрозуміло, що міняють всю начинку і дах, наче, щоправда, не збільшують поверховість". 

 

У Києві знищать старовинну будівлю, де жив видатний музикант 19 століття. Фото: соцмережі

Завдяки швидкій реакції суспільства та міській владі, роботи вдалося зупинити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 17 липня, у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.

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