Главная Киев В Киеве более чем на две недели ограничат движение по проспекту

В Киеве более чем на две недели ограничат движение по проспекту

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 00:55
Как в Киеве ограничат движение транспорта по Броварскому проспекту
Броварский проспект. Фото: pslava.info

В Днепровском районе Киева частично ограничат движение по Броварскому проспекту. Причиной является проведение ремонтных работ.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Читайте также:

Ограничения движения в Киеве

Ограничения продлятся с 15 сентября по 3 октября. В течение этого периода коммунальное предприятие дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района планирует отремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях. Работы будут проходить поэтапно.

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве депутаты выступили против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. По их мнению, во время войны дополнительное финансовое давление является преступлением против населения.

Также мы сообщали, что проезд в метро обычно стоит восемь гривен, но некоторым пассажирам придется платить вдвое больше. Речь идет о тех, кто едет с большим багажом.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
