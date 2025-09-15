Как в Киеве ограничат движение транспорта по Броварскому проспекту

В Киеве более чем на две недели ограничат движение по проспекту
В Днепровском районе Киева частично ограничат движение по Броварскому проспекту. Причиной является проведение ремонтных работ.
Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Ограничения движения в Киеве
Ограничения продлятся с 15 сентября по 3 октября. В течение этого периода коммунальное предприятие дорожно-эксплуатационного управления Днепровского района планирует отремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия на всей протяженности проспекта в обоих направлениях. Работы будут проходить поэтапно.
Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, в Киеве депутаты выступили против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. По их мнению, во время войны дополнительное финансовое давление является преступлением против населения.
Также мы сообщали, что проезд в метро обычно стоит восемь гривен, но некоторым пассажирам придется платить вдвое больше. Речь идет о тех, кто едет с большим багажом.
Читайте Новини.LIVE!