Головна Київ У Києві на понад два тижні обмежать рух проспектом

У Києві на понад два тижні обмежать рух проспектом

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 00:55
Як у Києві обмежать рух транспорту Броварським проспектом
Броварський проспект. Фото: pslava.info

У Дніпровському районі Києва частково обмежать рух Броварським проспектом. Причиною є проведення ремонтних робіт. 

Про це повідомили в комунальній корпорації "Київавтодор".

Читайте також:

Обмеження руху в Києві

Обмеження триватимуть від 15 вересня до 3 жовтня. Упродовж цього періоду комунальне підприємство шляхово-експлуатаційного управління Дніпровського району плануж відремонтувати верхній шар асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках. Роботи проходитимуть поетапно. 

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві депутати виступили проти підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. На їхню думку, під час війни додатковий фінансовий тиск є злочином проти населення.

Також ми повідомляли, що проїзд у метро зазвичай коштує вісім гривень, але деяким пасажирам доведеться платити вдвічі більше. Йдеться про тих, хто їде з великим багажем.

Київ ремонт дороги транспорт громадський транспорт
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
