Як у Києві обмежать рух транспорту Броварським проспектом

Броварський проспект. Фото: pslava.info

У Дніпровському районі Києва частково обмежать рух Броварським проспектом. Причиною є проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в комунальній корпорації "Київавтодор".

Обмеження руху в Києві

Обмеження триватимуть від 15 вересня до 3 жовтня. Упродовж цього періоду комунальне підприємство шляхово-експлуатаційного управління Дніпровського району плануж відремонтувати верхній шар асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках. Роботи проходитимуть поетапно.

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

