В Киеве разоблачили аферу с земельными участками

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

В Киеве трое злоумышленников подделали документы и незаконно завладели земельными участками, нанеся ущерб территориальной громаде более чем на 22 миллиона гривен. Полиция арестовала участки, фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в пятницу, 9 августа.

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По данным полиции, трое злоумышленников, среди которых двое мужчин 42 и 48 лет и 37-летняя женщина, подделали документы и незаконно завладели земельными участками в Голосеевском районе столицы.

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Нацполиция

На эти земельные участки наложен арест, а подозреваемым предъявлены обвинения за мошенничество и подделку документов в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.