На пожежі у Києві ДСНСники врятували 17-річну дівчину

Пожежа в Голосіївському районі. Фото: ГУ ДСНС України у Києві

У Києві в Голосіївському районі під час гасіння пожежі в житловому будинку надзвичайники врятували дівчину. Горіла квартира на п'ятому поверсі.

Про це повідомили в пресслужбі столичного управління ДСНС України у п'ятницю, 9 серпня.

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Пожежа у п'ятиповерхівці в Києві

Інформація про пожежу у п'ятиповерхівці Голосіївському районі Києва надійшла в ДСНС о 16:36 — горіла квартира на останньому поверсі будинку.

Під час гасіння пожежі з сусідньої квартири рятувальники вивели на свіже повітря 17-річну дівчину, госпіталізація не знадобилася.

Площа пожежі склала близько 20 кв. м, о 17:32 вогонь загасили.

На місці працювали 15 рятувальників та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.