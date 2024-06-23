В Киеве на Позняках загорелась квартира

Пожар на Позняках. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 23 июня, в Киеве произошел пожар в многоэтажке на левом берегу. Загорелась квартира на 13-м этаже жилого дома.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Где произошел пожар

Пожар произошел в квартире на улице Михаила Драгоманова. Это район Позняков.

На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар и предотвратить его распространение на другие квартиры.

Причины возгорания пока неизвестны.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее на Киевщине в квартире многоэтажки произошел взрыв. Правоохранители сообщили, что его причиной стала неосторожность хозяина в обращении с павербанком.

Также мы писали, что в Одесской области из-за курения в постели возник пожар в одном из домов. Хозяина дома нашли на месте, где был очаг возгорания.