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В Киеве горит квартира на 13-м этаже — видео

23 июня 2024 22:58
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Киеве на Позняках загорелась квартира
Пожар на Позняках. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 23 июня, в Киеве произошел пожар в многоэтажке на левом берегу. Загорелась квартира на 13-м этаже жилого дома.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Где произошел пожар

Пожар произошел в квартире на улице Михаила Драгоманова. Это район Позняков.

На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар и предотвратить его распространение на другие квартиры.

Причины возгорания пока неизвестны.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее на Киевщине в квартире многоэтажки произошел взрыв. Правоохранители сообщили, что его причиной стала неосторожность хозяина в обращении с павербанком.

Также мы писали, что в Одесской области из-за курения в постели возник пожар в одном из домов. Хозяина дома нашли на месте, где был очаг возгорания.

Киев
пожар
ГСЧС
Новости Киева
спасатели

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