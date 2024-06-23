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У Києві горить квартира на 13-му поверсі — відео

23 червня 2024 22:58
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Києві на Позняках загорілася квартира
Пожежа у квартирі на Позняках. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 23 червня, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на лівому березі. Загорілася квартира на 13-му поверсі житлового будинку.

Про це повідомляють Новини.Live.

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Де сталася пожежа

Пожежа сталася у квартирі на вулиці Михайла Драгоманова. Це район Позняки.

На місці події працюють рятувальники, які наразі намагаються ліквідувати пожежу та запобігти її поширенню на інші квартири.

Причини займання поки що невідомі.

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

Раніше на Київщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Правоохоронці повідомили, що його причиною стала необережність господаря у поводженні з павербанком.

Також ми писали, що на Одещині через куріння у ліжку виникла пожежа в одному з будинків. Господаря оселі знайшли на місці, де був осередок загоряння.

Київ
пожежа
ДСНС
Новини Києва
рятувальники

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