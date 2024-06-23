У Києві на Позняках загорілася квартира

Пожежа у квартирі на Позняках. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 23 червня, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на лівому березі. Загорілася квартира на 13-му поверсі житлового будинку.

Про це повідомляють Новини.Live.

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Де сталася пожежа

Пожежа сталася у квартирі на вулиці Михайла Драгоманова. Це район Позняки.

На місці події працюють рятувальники, які наразі намагаються ліквідувати пожежу та запобігти її поширенню на інші квартири.

Причини займання поки що невідомі.

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

Раніше на Київщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Правоохоронці повідомили, що його причиною стала необережність господаря у поводженні з павербанком.

Також ми писали, що на Одещині через куріння у ліжку виникла пожежа в одному з будинків. Господаря оселі знайшли на місці, де був осередок загоряння.