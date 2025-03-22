В Киеве на приеме у стоматолога умер ребенок на приеме у стоматолога

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти. Фото: Полиция Киева/Facebook

В Киеве во время приема у стоматолога умер семилетний мальчик. У ребенка остановилось сердце после введения наркоза.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Facebook в субботу, 22 марта.

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В частной клинике Киева умер ребенок

Отмечается, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике. По предварительной информации, у мальчика остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которая в течение двух часов пыталась реанимировать мальчика. Однако, к сожалению, спасти ребенка не удалось — мальчик умер.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события.

Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, что недавно в Киеве в больнице умер 12-летний парень, который залез между вагонами электрички "Киев-Козятин". Он получил тяжелые травмы, ожоги и переломы из-за смертельного удара током мощностью 25 000 В.

Недавно подобный трагический случай произошел в Одессе — двое подростков пытались проехаться на крыше грузового вагона и получили сильный удар током.