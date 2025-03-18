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У Києві помер хлопець, якого вдарило струмом на електричці

18 березня 2025 10:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві хлопець загинув від удару струмом на електричці
Правоохоронці на місці нещасного випадку. Фото: Поліція Києва
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві в лікарні помер 12-річний хлопець, який заліз між вагонами електрички "Київ-Козятин". Він отримав важкі травми, опіки та переломи через смертельний удар струмом потужністю 25 000 В.

Про це стало відомо із соцмереж.

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Хлопець помер від удару струмом між вагонами електрички

Підліток публікував у соцмережах відео, де показував свої небезпечні прогулянки та розповідав про наміри покататися на вагонах електрички. 

Втім, коли неповнолітній виліз на вагон електрички, його вдарило електричним струмом. Свідки події намагалися надати йому допомогу, однак отримані травми виявилися критичними.

Внаслідок удару струмом хлопець зазнав серйозних внутрішніх та зовнішніх опіків, а також втратив велику кількість крові. Крім того, внаслідок падіння з міжвагонного з'єднання він отримав переломи кінцівок.

Нагадаємо, про нещасний випадок у Києві стало відомо 13 березня. Тоді стало відомо, що хлопця госпіталізували у важкому стані

Нещодавно подібний трагічний випадок стався в Одесі — двоє підлітків намагалися проїхатися на даху вантажного вагона та отримали сильний удар струмом

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