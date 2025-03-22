У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина

Поліціянти встановлюють обставини смерті. Фото: поліція Києва/Facebook

У Києві під час прийому у стоматолога помер семирічний хлопчик. У дитини зупинилося серце після введення наркозу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Facebook у суботу, 22 березня.

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У приватній клініці Києва померла дитина

Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці. За попередньою інформацією, у хлопчика зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога.

На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, яка протягом двох годин намагалася реанімувати хлопчика. Однак, на жаль, врятувати дитину не вдалося — хлопчик помер.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Скриншот повідомлення поліції Києва

Нагадаємо, що нещодавно у Києві в лікарні помер 12-річний хлопець, який заліз між вагонами електрички "Київ-Козятин". Він отримав важкі травми, опіки та переломи через смертельний удар струмом потужністю 25 000 В.

Нещодавно подібний трагічний випадок стався в Одесі — двоє підлітків намагалися проїхатися на даху вантажного вагона та отримали сильний удар струмом.