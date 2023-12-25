В Киеве на Рождество установили самый большой в стране трезубец из дедухов

Трезубец из дедухов. Фото: Новини.LIVE

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины к Рождеству установили самый большой трезубец из дедухов в стране высотой 7,5 м. Его создал военный Ярослав Кучма вместе с украинской мастерицей Пелагией Живко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Так, дедухи для конструкции трезубца создавал десантник Ярослав Кучма, который из-за ранения временно потерял возможность ходить и 95-летняя Пелагия Живко из Львовщины.

"Тризуб из дедухов — это прежде всего о возвращении к собственным традициям и корням. Это замена советских "огоньков" и красной звезды на елке. У нас множество красивых, глубоких и аутентичных традиций, связанных с празднованием Рождества и Нового года — констатируем самобытность украинской нации, ее несгибаемый дух и волю, что и символизирует трезубец-рекордсмен, поэтому Благотворительный фонд "МХП — Громади" поддержал инициативу Общественной организации "Объединение добровольцев" по созданию и установлению трезубца, как и другие инициативы в течение 2023 года, которые утверждают украинскую идентичность" — прокомментировала директор Благотворительного фонда Татьяна Волочай.

Фиксация рекорда. Фото: Новини.LIVE

Вместе с военным Ярославом Кучмой дедухи делала Пелагия Живко, которая пережила пять войн, гонения советской власти, депортацию и заключение родных в Сибири. Несмотря на это, Пелагия ежегодно плела дедухи и вносила их в избу на Рождество.

Трезубец-рекордсмен с дедухами будет доступен в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины до 5 января, а затем его перевезут во Львов. Трезубец установили на экспозиции "Среднее Приднепровье" близ церкви.

Церковь, вблизи которой установили трезубец. Фото: Новини.LIVE

Символично, что в день установления рекорда, 25 декабря, там проходила рождественская служба, колядовали фольклорные коллективы из разных уголков Украины.

Напомним, что украинские пограничники в центре столицы выполнили общеизвестный "Щедрик" накануне Рождества. Пели украинские герои на Софийской площади вблизи главной елки страны.

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