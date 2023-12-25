У Києві на Різдво встановили найбільший у країні тризуб з дідухів

Тризуб з дідухів. Фото: Новини.LIVE

У Національному музеї народної архітектури та побуту України до Різдва встановили найбільший тризуб з дідухів в країні висотою 7,5 м. Його створив військовий Ярослав Кучма разом з українською майстринею Пелагією Живко.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Так, дідухи для конструкції тризуба створював десантник Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити, та 95-річна Пелагія Живко з Львівщини.

"Тризуб з дідухів — це насамперед про повернення до власних традицій та коріння. Це заміна радянських "огоньків" і червоної зірки на ялинці. Ми маємо безліч красивих, глибоких і автентичних традицій, повʼязаних зі святкуванням Різдва та Нового року — констатуємо самобутність української нації, її незламний дух та волю, що й символізує тризуб-рекордсмен. Саме тому Благодійний фонд "МХП — Громаді" підтримав ініціативу Громадської організації "Обʼєднання добровольців" зі створення й встановлення тризуба, як і інші ініціативи протягом 2023 року, які утверджують українську ідентичність", — прокоментувала директорка Благодійного фонду Тетяна Волочай.

Фіксація рекорду. Фото: Новини.LIVЕ

Разом з військовим Ярославом Кучмою дідухи робила Пелагія Живко, яка пережила п'ять війн, гоніння радянської влади, депортацію та увʼязнення рідних у Сибірі. Попри це, Пелагія щороку плела дідухи й вносила їх у хату на Різдво.

Тризуб-рекордсмен з дідухами буде доступним для огляду в Національному музеї народної архітектури та побуту України до 5 січня, а потім його перевезуть до Львова. Тризуб встановили на експозиції "Середня Наддніпрянщина" поблизу церкви.

Церква, поблизу якої встановили тризуб. Фото: Новини.LIVЕ

Символічно, що в день встановлення рекорду, 25 грудня, там відбувалася різдвяна служба, колядували фольклорні колективи з різних куточків України.

Нагадаємо, що українські прикордонники в центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.

Також ми писали, що українські військові відзначають Різдво на фронті: ялинка у них з дронів, а кутю цьогоріч їдять зі своєю новою родиною. Однак росіяни не дають перепочити.