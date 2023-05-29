В Киеве на станции метро "Минская" не пускают людей в укрытие
В Киеве продолжается воздушная тревога . Впрочем, не все жители могут воспользоваться укрытием и спрятаться в метро.
Станция метро "Минская" закрыта. Людей не пускают. Возмущенные горожане выкладывают видео в соцсети.
Напомним, минувшей ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.
Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - баражирующими боеприпасами "Shahed".