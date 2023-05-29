У Києві на станції метро "Мінська" не пускають людей в укриття

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

У Києві триває повітряна тривога. Втім, не усі мешканці можуть скористатися укриттям і заховатися у метро.

Станція метро "Мінська" зачинена. Людей не пускають. Обурені містяни викладають відео у соцмережі.

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Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".