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В Киеве на ВДНХ открылись новые сказочные локации — фоторепортаж

9 декабря 2023 20:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве на ВДНХ открылись новые сказочные локации — фоторепортаж
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) открылась рождественская локация "Зимова Країна" сегодня, 9 декабря. Как известно, она работает уже девятый год.

Новини.LIVE побывали на открытии и показали все особенности таких зимних локаций.

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Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
фоторепортаж с ВДНХ в Киеве
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
фоторепортаж с ВДНХ в Киеве
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Что известно о проекте

По информации "Укринформ", в этом году проект запускают под лозунгом "Делись светом". Организаторы говорят, что это не только о возможных отключениях света, но и о взаимной помощи и поддержке друг друга.

фоторепортаж с ВДНХ в Киеве
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Прошлый непростой сезон показал нам, насколько важно дело, которое мы делаем. Несмотря на войну, обстрелы и блэкауты люди ежедневно приходили в "Зимову Країну", чтобы получить свою долю света, которого так не хватает в эти темные времена. Поэтому мы снова готовимся встречать гостей, и в этот раз — с еще большим количеством любимых локаций, особенно детских", — отметил генеральный директор НК "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

фоторепортаж с ВДНХ в Киеве
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По его словам, все локации имеют автономные источники питания, если будут блэкауты. А для безопасности гостей, на территории есть три бомбоубежища.

фоторепортаж с ВДНХ в Киеве
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
фоторепортаж с ВДНХ в Киеве
Открытие рождественской локации "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, ранее в столице Украины был создан новый парк иллюминаций.

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