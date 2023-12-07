У Києві створили унікальний парк ілюмінацій — фоторепортаж

Люди у парку ілюмінацій. Фото: Новини.LIVE

З приходом зими всі українці живуть в очікуванні новорічних свят. Чимало міст України готуються до Нового року та важливих дат зими і прикрашають центральні площі та вулиці святковим декором. Зокрема, у столиці України створили новий парк ілюмінацій.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж унікального парку ілюмінацій у Києві.

Читайте також:

Парк ілюмінацій у Києві

Напередодні новорічних свят у Києві почав функціонувати новий парк. Він розташований у столичному дендрологічному Добропарку. Митці створили різноманітні фігури і прикрасили їх ілюмінаціями.

Фігурки оленів з ілюмінацій. Фото: Новини.LIVE

Дерева, прикрашені гірляндами. Фото: Новини.LIVE

Дерева, прикрашені різними новорічними фігурками. Фото: Новини.LIVE

Люди між деревами, прикрашеними гірляндами . Фото: Новини.LIVE

Дерева з ілюмінацій. Фото: Новини.LIVE

Ялинки, прикрашені гірляндами. Фото: Новини.LIVE

Дерева, прикрашені різними новорічними фігурками. Фото: Новини.LIVE

Територія парку, прикрашена ілюмінаціями. Фото: Новини.LIVE

Територія парку, прикрашена ілюмінаціями. Фото: Новини.LIVE

Територія парку, прикрашена ілюмінаціями. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні від вересня цього року перейшли на новий календар. Відтак святкування зимових свят перенесли.

Як і коли тепер українці святкуватимуть новорічні свята, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, у Києві підсвітили головну новорічну ялинку України. Це вже друга ялинка, встановлена у столиці в умовах повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації.