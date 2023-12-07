У Києві створили унікальний парк ілюмінацій — фоторепортаж
З приходом зими всі українці живуть в очікуванні новорічних свят. Чимало міст України готуються до Нового року та важливих дат зими і прикрашають центральні площі та вулиці святковим декором. Зокрема, у столиці України створили новий парк ілюмінацій.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж унікального парку ілюмінацій у Києві.
Парк ілюмінацій у Києві
Напередодні новорічних свят у Києві почав функціонувати новий парк. Він розташований у столичному дендрологічному Добропарку. Митці створили різноманітні фігури і прикрасили їх ілюмінаціями.
Нагадаємо, в Україні від вересня цього року перейшли на новий календар. Відтак святкування зимових свят перенесли.
Як і коли тепер українці святкуватимуть новорічні свята, читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Додамо, у Києві підсвітили головну новорічну ялинку України. Це вже друга ялинка, встановлена у столиці в умовах повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації.
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