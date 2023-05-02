Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве на улице Лятошинского ограничат движение до июня arrow

В Киеве на улице Лятошинского ограничат движение до июня

2 мая 2023 13:27
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Киеве на улице Лятошинского ограничат движение до июня
Ремонтные работы в Киеве. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Власти Киева предупредили, что на улице Лятошинского частично будет ограничено движение. Прогнозируется, что ремонтные работы закончатся в начале июня.

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

Читайте также:

В Киеве ремонт проезжей части

Отмечается, что дорожники приступили к ремонтным работам. Обновляют покрытие в рамках капитального ремонта части кольцевой дороги на участке от пл. Одесской до ул. Территориальной Обороны (бывшая ул. Ватутина).

Киевская городская государственная администрация предупредила, что возможно полное перекрытие при асфальтировании. Планируется завершение ремонтных работ до 4 июня.

карта
Схематическое предупреждение о ремонте проезжей части в Киеве. Фото: КГГА

Напомним, что в Киеве завершились работы по переукладке гранитной брусчатки на улице Грушевского, участка от Петровской аллеи к улице Садовой. Теперь на объекте проводятся работы по благоустройству территории. Для укрепления гранитной брусчатки использовался набирающий прочность цементный раствор.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас