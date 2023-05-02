В Киеве на улице Лятошинского ограничат движение до июня

Ремонтные работы в Киеве. Фото: УНИАН

Власти Киева предупредили, что на улице Лятошинского частично будет ограничено движение. Прогнозируется, что ремонтные работы закончатся в начале июня.

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

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Отмечается, что дорожники приступили к ремонтным работам. Обновляют покрытие в рамках капитального ремонта части кольцевой дороги на участке от пл. Одесской до ул. Территориальной Обороны (бывшая ул. Ватутина).

Киевская городская государственная администрация предупредила, что возможно полное перекрытие при асфальтировании. Планируется завершение ремонтных работ до 4 июня.

Схематическое предупреждение о ремонте проезжей части в Киеве. Фото: КГГА

Напомним, что в Киеве завершились работы по переукладке гранитной брусчатки на улице Грушевского, участка от Петровской аллеи к улице Садовой. Теперь на объекте проводятся работы по благоустройству территории. Для укрепления гранитной брусчатки использовался набирающий прочность цементный раствор.