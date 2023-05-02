У Києві на вулиці Лятошинського обмежать рух до червня

Ремонтні роботи у Києві. Фото: УНІАН

Влада Києва попередила, що на вулиці Лятошинського буде частково обмежений рух. Прогнозують, що ремонтні роботи закінчаться на початку червня.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

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Зазначається, що дорожники розпочали ремонтні роботи. Оновлюють покриття у рамках капітального ремонту частини Кільцевої дороги на ділянці від пл. Одеської до вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна).

Київська міська державна адміністрація попередила, що можливе повне перекриття під час асфальтування. Планується закінчення ремонтних робіт до 4 червня.

Схематичне попередження, де буде ремонт проїжджої частини в Києві. Фото: КМДА

Нагадаємо, що у Києві завершилися роботи з переукладання гранітної бруківки на вулиці Грушевського, дільниці від Петрівської алеї до вулиці Садової. Тепер на об'єкті проводяться роботи з благоустрою території. Для зміцнення гранітної бруківки використовувався цементний розчин, який набирає міцність.