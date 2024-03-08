В Киеве на журналистов напали работники мошеннического call-центра

Потерпевший журналист. Фото: СтопКор

Активисты из "СтопКора" стали жертвами избиения во время разоблачения мошеннического колл-центра в Киеве. Три человека, которые, возможно, были работниками "офиса", напали на них в бизнес-центре "Алмаз".

Об этом сообщило издание "СтопКор" в пятницу, 8 марта.

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Как развивались события

Команда "СтопКора" рассказала, что им удалось проникнуть в помещение, где работали "офисники", не желавшие пускать их репортеров. Впоследствии из здания выбежали многие люди, напоминавшие операторов call-центра.

Активисты позвонили в полицию. Однако пока приехал патруль, работники "офиса" уже вынесли из помещения оборудование и бумаги.

Когда полиция уже была на месте, трое неизвестных напали на журналистов "СтопКора". Они попытались отобрать телефон у одного из репортеров и ударили другого по лицу, разбив ему нос.

Сейчас уже установлен один из нападающих — Кирилл Романович Коваль. Он не раскрывает свое место работы, а называет себя "неравнодушным гражданином".

Пострадавшие активисты обратились в правоохранительные органы.

Недавно, Ксения Мишина стала жертвой мошенников, которым перевела деньги на банковскую карту.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенники присвоили виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи.