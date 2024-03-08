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У Києві на журналістів напали працівники шахрайського call-центру

8 березня 2024 20:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві на журналістів напали працівники шахрайського call-центру
Потерпілий журналіст. Фото: СтопКор
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Активісти з "СтопКору" стали жертвами побиття під час викриття шахрайського кол-центру в Києві. Троє людей, які, можливо, були працівниками "офісу", напали на них у бізнес-центрі "Алмаз".

Про це повідомило видання "СтопКор" в п'ятницю, 8 березня.

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Як розвивалися події 

Команда "СтопКору" розповіла, що їм вдалося проникнути до приміщення, де працювали "офісники", які не хотіли пускати їхніх репортерів. Згодом з будівлі вибігло багато людей, які нагадували операторів call-центру.

Активісти зателефонували до поліції. Проте поки приїхав патруль, працівники "офісу" вже винесли з приміщення обладнання та папери.

Коли поліція вже була на місці, троє невідомих осіб напали на журналістів "СтопКору". Вони спробували відібрати телефон в одного з репортерів та вдарили іншого по обличчю, розбивши йому ніс. 

Зараз вже встановлено одного з нападників — Кирило Романович Коваль. Він не розкриває своє місце роботи, а називає себе "небайдужим громадянином". 

Потерпілі активісти звернулися до правоохоронних органів.

Нещодавно, Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв, яким переказала гроші на банківську картку. 

Раніше ми писали, що у Києві шахраї привласнили віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі.

Київ
журналісти
поліція
шахрайство

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