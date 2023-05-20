В Киеве над Гидропарком поднялся столб черного дыма: что горит

Пожар в Гидропарке. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 20 мая, произошел пожар в районе Гидропарка. Густой черный дым стал следствием возгорания мусора возле одного из столичных ресторанов.

Об этом сообщают киевские паблики в соцсетях и мессенджерах.

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Черный дым в Гидропарке

В Киеве в районе Гидропарка в субботу днем поднялся большой столб черного дыма.

По предварительным данным, загорелся один из ресторанов, расположенных в этой части столицы.

Что же произошло

Позже стало известно, что пожар действительно произошел на территорию ресторана. Загорелся мусор возле гастрономического заведения.

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, что 15 мая мощный пожар произошел вблизи Киева.

В Клавдиевском лесничестве сообщили, что огонь разгорелся на границе Клавдиевского и Святошинского лесных хозяйств. Это территория самозалесных земель. Возгорание произошло ориентировочно у реки Мощунка.