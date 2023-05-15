Під Києвом сталася масштабна пожежа
Сьогодні, 15 травня, під Києвом сталася масштабна пожежа. Мешканці столиці бачать сильний дим за містом з будинків на Виноградарі та Оболоні.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ТСН.
Пожежа в Київській області
У Клавдієвському лісництві повідомили, що вогонь спалахнув на кордоні Клавдієвського та Святошинського лісових господарств. Це територія самозаліснених земель. Загоряння сталося орієнтовно біля річки Мощунка.
Ліквідація пожежі
У ДСНС повідомили, що наразі триває локалізація загоряння лісової підстилки на території Вишгородського району.
"15 травня о 14:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки неподалік села Нові Петрівці. Після прибуття рятувальниками встановлено, що виникло загоряння лісової підстилки на площі 15 га", — йдеться у повідомленні.
Загалом на гасіння пожежі залучено 25 осіб та сім одиниць техніки. Рятівники також використовують квадрокоптер для оцінки ситуації.
У ДСНС додали, що ситуація контрольована.
Нагадаємо, 14 травня вогнеборці у Тернополі ліквідували пожежу у складських приміщеннях після російського обстрілу. Вони використовували роботизовану систему пожежогасіння.
Також ми писали, що 8 травня у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.
Додамо, увечері 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння невідомо.