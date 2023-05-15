Рятівник ліквідовує пожежу під Києвом. Фото: ДСНС України

Сьогодні, 15 травня, під Києвом сталася масштабна пожежа. Мешканці столиці бачать сильний дим за містом з будинків на Виноградарі та Оболоні.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ТСН.

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У Клавдієвському лісництві повідомили, що вогонь спалахнув на кордоні Клавдієвського та Святошинського лісових господарств. Це територія самозаліснених земель. Загоряння сталося орієнтовно біля річки Мощунка.

Ліквідація пожежі

У ДСНС повідомили, що наразі триває локалізація загоряння лісової підстилки на території Вишгородського району.

"15 травня о 14:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки неподалік села Нові Петрівці. Після прибуття рятувальниками встановлено, що виникло загоряння лісової підстилки на площі 15 га", — йдеться у повідомленні.

Загалом на гасіння пожежі залучено 25 осіб та сім одиниць техніки. Рятівники також використовують квадрокоптер для оцінки ситуації.

У ДСНС додали, що ситуація контрольована.

Рятівник із квадрокоптером. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі під Києвом. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі під Києвом. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 травня вогнеборці у Тернополі ліквідували пожежу у складських приміщеннях після російського обстрілу. Вони використовували роботизовану систему пожежогасіння.

Також ми писали, що 8 травня у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.

Додамо, увечері 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння невідомо.