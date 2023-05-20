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У Києві над Гідропарком піднявся стовп чорного диму: що горить

20 травня 2023 12:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві над Гідропарком піднявся стовп чорного диму: що горить
Пожежа у Гідропарку. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Києві в суботу, 20 травня, сталася пожежа в районі Гідропарку. Густий чорний дим став наслідком загоряння сміття біля одного із столичних ресторанів.

Про це повідомляють київські пабліки у соцмережах та месенджерах.

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Чорний дим у Гідропарку

У Києві в районі Гідропарку у суботу вдень здійнявся великий стовп чорного диму.

За попередніми даними, загорівся один із ресторанів, розташованих у цій частині столиці.

Що ж сталося

Пізніше стало відомо, що пожежа справді сталася на територію ресторану. Загорілося сміття біля будівля гастрономічного закладу.

Причина займання поки що невідома.

Нагадаємо, що 15 травня потужна пожежа сталася поблизу Києва.

У Клавдієвському лісництві повідомили, що вогонь спалахнув на кордоні Клавдієвського та Святошинського лісових господарств. Це територія самозаліснених земель. Загоряння сталося орієнтовно біля річки Мощунка.

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