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В Киеве пытались застроить территорию музея — что решил суд

21 ноября 2024 13:45
Анастасия Постоенко - Редактор
МКСК выиграл суд против застройки музея в Киеве
Музей выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве. Фото: Комментарии.Киев
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве удалось сохранить территорию Музея выдающихся деятелей украинской культуры, которую хотели застроить офисно-жилищным и гостиничным комплексом. Соответствующее решение о запрете застройку приняли в суде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

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Киевский окружной административный суд принял решение в пользу Министерства культуры и информационной политики Украины (МКСК), выступившее против уничтожения культурного наследия.

Суд отказал в иске ООО "Научно-производственное предприятие "Рестин", которое стремилось получить разрешение на строительство офисно-жилого и гостиничного комплекса по улице Жилянской, 96-А в Голосеевском районе Киева.

Эта территория расположена рядом с Музеем выдающихся деятелей украинской культуры, имеющим значительную историко-культурную ценность.

Суд согласился с позицией Министерства, которое отмечало, что реализация этого строительства может нанести ущерб культурному наследию и исторической среде города. Соответственно, истец не сумел доказать, что отказ Министерства в согласовании документации был противоправным.

"Министерство последовательно придерживается принципов сохранения культурного наследия. Решение суда подтвердило обоснованность позиции МКСК и ее соответствие законодательству. Проведение строительных работ вплотную к территории Музея выдающихся деятелей украинской культуры представляет существенную угрозу историческим памятникам", — отметили в учреждении.

Напомним, в Киеве мужчина согласился на сотрудничество с россиянами — он снимал видеоролики для срыва мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и попал за это в суд. А в Харькове суд поставил точку в переделе земли на рынке "Солли".

Киев суд правосудие застройка музеи

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