МКСК виграв суд проти забудови музею у Києві

Музей видатних діячів української культури у Києві. Фото: Коментарии.Киев

У Києві вдалося зберегти територію Музею видатних діячів української культури, яку хотіли забудувати офісно-житловим та готельним комплексом. Відповідне рішення про заборону забудову прийняли у суді.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

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Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Міністерства культури та інформаційної політики України (МКСК), яке виступило проти знищення культурної спадщини.

Суд відмовив у позові ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Рестін", яке прагнуло отримати дозвіл на будівництво офісно-житлового та готельного комплексу на вулиці Жилянській, 96-А в Голосіївському районі Києва.

Ця територія розташована поруч із Музеєм видатних діячів української культури, що має значну історико-культурну цінність.

Суд погодився з позицією Міністерства, яке зазначало, що реалізація цього будівництва може завдати шкоди культурній спадщині та історичному середовищу міста. Відповідно, позивач не зумів довести, що відмова Міністерства в погодженні документації була протиправною.

"Міністерство послідовно дотримується принципів збереження культурної спадщини. Рішення суду підтвердило обґрунтованість позиції МКСК та її відповідність законодавству. Проведення будівельних робіт впритул до території Музею видатних діячів української культури становить істотну загрозу для історичних пам’яток", — зауважили в установі.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодися на співпрацю з росіянами — він знімав відеоролики для зриву мобілізації до лав Збройних сил України та потрапив за це до суду. А у Харкові суд поставив крапку у переділі землі на ринку "Соллі".