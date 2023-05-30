В Киеве напали на украинского художника Даниэля Скрипника: Лубинец отреагировал
Два дня назад, 28 мая, в Киеве совершили нападение на украинского художника Даниэля Скрипника. В сторону художника бросали гомофобные высказывания.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Нападение на художника Даниэля Скрипника
Художник рассказал, что нападавших было пятеро. Им не понравился его внешний вид. На своей странице в Instagram Даниэль Скрипник отметил, что вызвал полицию, однако никто не приехал на вызов.
По этому факту Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратился в Главное управление Национальной полиции в Киевской области о проведении безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенного правонарушения с обязательным исследованием вероятного мотива нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Реакция Лубинца
Дмитрий Лубинец отметил, что вопрос будет находиться на его контроле.
"Для тех, кто еще не знает, объясню, что любое насилие и дискриминация недопустимы в цивилизованном европейском обществе, а нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам влекут за собой наступление уголовной ответственности согласно статье 161 Уголовного кодекса Украины. Каждый человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются высокой социальной ценностью!" — подытожил омбудсмен.
Напомним, в начале мая в Одессе напали на общественного активиста Демьяна Ганула. Трое мужчин начали его избивать, потому что он "не передал им авто на фронт".