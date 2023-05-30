В Киеве напали на украинского художника Даниэля Скрипника: Лубинец отреагировал

Украинский художник Даниэль Скрипник. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Два дня назад, 28 мая, в Киеве совершили нападение на украинского художника Даниэля Скрипника. В сторону художника бросали гомофобные высказывания.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Нападение на художника Даниэля Скрипника

Художник рассказал, что нападавших было пятеро. Им не понравился его внешний вид. На своей странице в Instagram Даниэль Скрипник отметил, что вызвал полицию, однако никто не приехал на вызов.

По этому факту Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратился в Главное управление Национальной полиции в Киевской области о проведении безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенного правонарушения с обязательным исследованием вероятного мотива нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Реакция Лубинца

Дмитрий Лубинец отметил, что вопрос будет находиться на его контроле.

"Для тех, кто еще не знает, объясню, что любое насилие и дискриминация недопустимы в цивилизованном европейском обществе, а нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам влекут за собой наступление уголовной ответственности согласно статье 161 Уголовного кодекса Украины. Каждый человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются высокой социальной ценностью!" — подытожил омбудсмен.

Напомним, в начале мая в Одессе напали на общественного активиста Демьяна Ганула. Трое мужчин начали его избивать, потому что он "не передал им авто на фронт".