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У Києві напали на українського художника Даніеля Скрипника: Лубінець відреагував

30 травня 2023 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві напали на українського художника Даніеля Скрипника: Лубінець відреагував
Український художник Даніель Скрипник. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Два дні тому, 28 травня, у Києві здійснили напад, на українського художника Даніеля Скрипника. В сторону митця кидали гомофобні висловлювання.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Напад на художника Даніеля Скрипника

Художник розповів, що нападників було п’ятеро. Їм не сподобався його зовнішній вигляд. На своїй сторінці в Instagram Даніель Скрипник зазначив, що викликав поліцію, однак ніхто не приїхав на виклик.

За цим фактом Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся до Головного управління Національної поліції в Київській області щодо проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчиненого правопорушення з обов’язковим дослідженням ймовірного мотиву нетерпимості за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Реакція Лубінця

Дмитро Лубінець зазначив, що питання перебуватиме на його контролі.

"Для тих, хто ще не знає, поясню, що будь-яке насильство та дискримінація є неприпустимими в цивілізованому європейському суспільстві, а порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України. Кожна людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю!" — підсумував омбудсман. 

Нагадаємо, на початку травня в Одесі напали на громадського активіста Дем’яна Ганула. Троє чоловіків почали його бити, бо він "не передав їм авто на фронт".

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