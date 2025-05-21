Украинцам приходится терпеть произвол чиновников из-за того, что им наплевать на нормативы, считает народный депутат

Ремонт теплосетей. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинцы в Киеве и в других регионах Украины страдают от потребительского произвола со стороны чиновников. Им просто некуда обращаться, поэтому многие в ожидании профилактики горячего водоснабжения вне нормы пользовались бойлерами.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Реклама

Читайте также:

В чем причины

Курченко считает, что чиновники просто "плюют" на регламенты проведения профилактических или ремонтных работ. На фоне старых сетей и хронической нехватки финансирования ответственность просто перекладывается на потребителей:

"Системы государственного контроля и защиты потребителя, как по всей Украине, так и в Киеве, не существует в принципе. И каждый человек, который сталкивается, он не знает, куда жаловаться. И раньше за это, если три недели, две недели плюс один день — расстрел на месте был, понимаете. Сейчас они плюют на это", — сказал Кучеренко.

По его мнению, каждый человек, который сталкивается с коммунальными проблемами просто не знает, куда жаловаться и эту ситуацию надо срочно менять.

Ранее сообщалось, что в Киеве ситуация с оплатой за коммунальные услуги остается критической. Общая задолженность жителей столицы за отопление и горячую воду достигла 7 миллиардов гривен.

Между тем появилась статистика количества должников за неуплату коммунальных услуг в Украине.