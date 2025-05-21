Українцям доводиться терпіти свавілля чиновників через те, що їм наплювати на нормативи, вважає народний депутат

Ремонт тепломереж. Ілюстративне фото: УНІАН

Українці у Києві та в інших регіонах України потерпають від споживацького свавілля з боку чиновників. Їм просто немає куди звертатись, тому багато хто в очікуванні профілактики гарячого водопостачання поза норми користувався бойлерами.

Про це в етері "Київського часу" заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

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В чому причини

Курченко вважає, що чиновники просто "плюють" на регламенти проведення профілактичних чи ремонтних робіт. На тлі старих мереж і хронічної нестачі фінансування відповідальність просто перекладається на споживачів:

"Системи державного контролю і захисту споживача, як по всій Україні, так і в Києві, не існує в принципі. І кожна людина, яка стикається, вона не знає, куди скаржитися. І раніше за це, якщо три тижні, два тижні плюс один день — розстріл на місці було, розумієте. Зараз вони плюють на це", — сказав Кучеренко.

На його думку, кожна людина, яка стикається з комунальними проблемами просто не знає, куди скаржитися і цю ситуацію треба терміново змінювати.

Раніше повідомлялось, що у Києві ситуація з оплатою за комунальні послуги залишається критичною. Загальна заборгованість мешканців столиці за опалення та гарячу воду сягнула 7 мільярдів гривень.

Тим часом з'явилася статистика кількості боржників за несплату комунальних послуг в Україні.